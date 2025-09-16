Ричмонд
Госдеп США одобрил продажу Перу истребителей F-16

Госдепартамент США дал зелёный свет на продажу Перу истребителей F-16 и оборудования к ним на сумму 3,42 миллиарда долларов. Об этом заявили в Пентагоне.

Источник: Life.ru

Перуанские власти планируют закупить 12 истребителей, включая десять F-16C Block 70 и два F-16D Block 70.

«Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу правительству Перу самолётов F-16 и сопутствующих элементов логистики и программы поддержки на сумму 3,42 миллиарда долларов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM с увеличенной дальностью поражения. По информации Wall Street Journal, сумма контракта составила 850 миллионов долларов, большая часть расходов легла на плечи европейских государств.