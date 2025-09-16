Токаев расширил полномочия Службы госохраны

Теперь СГО будет отвечать не только за безопасность первых лиц государства и стратегических объектов, но и за уничтожение боеприпасов, выработку технических требований к новым видам вооружений и военной техники, проведение государственных испытаний и участие в планировании территориальной обороны страны.
Таким образом, Служба государственной охраны превращается в структуру, которая выходит далеко за рамки классических функций охраны и начинает играть весомую роль в укреплении оборонного потенциала страны.