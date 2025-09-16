Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев расширил полномочия Службы госохраны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который значительно усиливает роль Службы государственной охраны, передает BAQ.KZ. С 10 сентября 2025 года это ведомство фактически получило часть полномочий армии.

Источник: Акорда

Теперь СГО будет отвечать не только за безопасность первых лиц государства и стратегических объектов, но и за уничтожение боеприпасов, выработку технических требований к новым видам вооружений и военной техники, проведение государственных испытаний и участие в планировании территориальной обороны страны.

Таким образом, Служба государственной охраны превращается в структуру, которая выходит далеко за рамки классических функций охраны и начинает играть весомую роль в укреплении оборонного потенциала страны.