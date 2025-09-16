Митингующие установили палатки у резиденции Нетаньяху в Израиле

Израильтяне, которые вышли на акцию протеста против наступления ЦАХАЛ на город Газа, установили палатки перед резиденцией премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Об этом сообщил местный портал Ynet.
По данным издания, из-за демонстрантов на место уже прибыли наряды полиции. Правоохранители оцепили зону в радиусе 300 метров от резиденции Нетаньяху.
Напомним, портал Axios ранее проинформировал, что Израиль вечером 15 сентября начал наступление на город Газа. Его цель — установление полного контроля Израиля над городом.
Позднее сообщалось, что израильская армия за 20 минут нанесла почти 40 ударов по городу Газа.
