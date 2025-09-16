Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Митингующие установили палатки у резиденции Нетаньяху в Израиле

Израильтяне, которые вышли на акцию протеста против наступления ЦАХАЛ на город Газа, установили палатки перед резиденцией премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме.

Израильтяне, которые вышли на акцию протеста против наступления ЦАХАЛ на город Газа, установили палатки перед резиденцией премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Об этом сообщил местный портал Ynet.

По данным издания, из-за демонстрантов на место уже прибыли наряды полиции. Правоохранители оцепили зону в радиусе 300 метров от резиденции Нетаньяху.

Напомним, портал Axios ранее проинформировал, что Израиль вечером 15 сентября начал наступление на город Газа. Его цель — установление полного контроля Израиля над городом.

Позднее сообщалось, что израильская армия за 20 минут нанесла почти 40 ударов по городу Газа.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше