На Украине объявили в розыск главу ЦИК России

Председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову объявили в розыск на Украине.

Председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову объявили в розыск на Украине. Такое решение приняла Служба безопасности Украины (СБУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы органов власти соседней страны.

Согласно информации в базе данных, Памфилова находится в розыске на Украине с ноября 2024 года.

В Киеве Памфиловой вменяется предполагаемое «посягательство на территориальную целостность Украины». Также СБУ обвиняет ее якобы «в соучастии ведения агрессивной войны».

Добавим, что с 2018 года Памфилова также внесена в базу данных сайта «Миротворец»* (признан экстремистским в России).

Ранее сообщалось, что в базу данных украинского сайта «Миротворец»* внесли 5-летнего ребенка.

*Сайт признан экстремистским и запрещен на территории РФ.

Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
