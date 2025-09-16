На Украине объявили в розыск главу ЦИК России

Председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову объявили в розыск на Украине. Такое решение приняла Служба безопасности Украины (СБУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы органов власти соседней страны.
Согласно информации в базе данных, Памфилова находится в розыске на Украине с ноября 2024 года.
В Киеве Памфиловой вменяется предполагаемое «посягательство на территориальную целостность Украины». Также СБУ обвиняет ее якобы «в соучастии ведения агрессивной войны».
Добавим, что с 2018 года Памфилова также внесена в базу данных сайта «Миротворец»* (признан экстремистским в России).
Ранее сообщалось, что в базу данных украинского сайта «Миротворец»* внесли 5-летнего ребенка.
*Сайт признан экстремистским и запрещен на территории РФ.
