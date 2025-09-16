Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очевидцы сообщают, что сектор Газа подвергается массированным бомбардировкам

Сектор Газа подвергается «массированным и нескончаемым» бомбардировкам. Об этом рано утром 16 сентября сообщило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на очевидцев.

Источник: Life.ru

По словам местного жителя Ахмеда Газаля, угроза продолжает нарастать. Он сообщил, что некоторые дома разрушены, а люди оказались под завалами.

«Город Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками, и угроза не перестаёт нарастать», — рассказал агентству Газаль.

Ранее стало известно, что израильские силы нанесли 37 ударов по сектору Газа всего за 20 минут. ЦАХАЛ в некоторых районах использовала роботов, начинённых взрывчатыми веществами. Над городом летают вертолёты Apache, которые периодически открывают огонь. Напомним, что Армия обороны Израиля начала наземное наступление в секторе Газа, стремясь установить полный контроль над палестинским анклавом.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше