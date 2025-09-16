Ричмонд
У резиденции Нетаньяху собрались протестующие против операции в секторе Газа

Протестующие против наступательной операции ЦАХАЛ в секторе Газа установили палатки около резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Такой информацией делится порта Ynet.

Источник: Life.ru

Видео © X / Eli Goldman | אלי גולדמן

Напомним, на прошлой неделе израильский премьер обратился к населению Газы с призывом покинуть город, анонсировав масштабную сухопутную операцию. В ночь на 16 сентября силы ЦАХАЛ приступили к наступательным действиям.

«Семьи заложников установили палатки у резиденции премьер-министр Биньямина Нетаньяху, протестуя против его намерения расширить наземную операцию в городе Газа», — говорится в публикации Ynet.

Полиция оцепила зону радиусом в 300 метров от дома премьер-министра Израиля.

После начала наступления израильская сторона нанесла 37 ударов по сектору Газа всего за 20 минут. Как сообщают жители Газы, израильские войска в некоторых районах использовали роботов, начинённых взрывчатыми взрывчаткой. В небе над городом летают вертолёты Apache, которые периодически открывают огонь.

Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
