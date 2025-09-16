Экс-глава Курской области Смирнов признался в получении взяток на стройках в ДНР

Смирнов заключен под стражу до середины декабря.
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался в получении взяток при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, а также на объектах восстановления в Мангушском районе ДНР. Сумма взяток за период с сентября 2022 года по август 2024 года составила около 30 миллионов рублей.
«В рамках сделки со следствием Смирнов рассказал, что всего за период с сентября 2022 года по август 2024 года он получил в виде так называемых откатов (взяток — прим. ТАСС) со строек в Мангушском районе, а также от сделок, связанных с устройством фортификационных сооружений на территории Курской области, около 30 млн рублей», — заявил источник в правоохранительных органах. Его слова приводит ТАСС.
Смирнов в ходе следствия признал вину и сообщил о причастности к коррупции своего бывшего заместителя Алексея Дедова. По данным следствия, они совместно с руководством Корпорации развития Курской области присвоили более миллиарда рублей, выделенных на строительство объектов пограничной службы, передает 360.ru.
Оба фигуранта проходят по уголовному делу по статье 290 часть 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Помимо этого, им вменяется мошенничество в особо крупном размере (статья 159 УК РФ) при строительстве защитных сооружений на приграничной территории. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста Смирнову и Дедову до середины декабря 2025 года.