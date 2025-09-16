Экс-глава Курской области Смирнов признался в получении взяток на стройках в ДНР

«В рамках сделки со следствием Смирнов рассказал, что всего за период с сентября 2022 года по август 2024 года он получил в виде так называемых откатов (взяток — прим. ТАСС) со строек в Мангушском районе, а также от сделок, связанных с устройством фортификационных сооружений на территории Курской области, около 30 млн рублей», — заявил источник в правоохранительных органах. Его слова приводит ТАСС.