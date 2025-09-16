Ричмонд
Трамп хочет признать движение антифашистов террористической организацией

Трамп намерен посоветоваться с генпрокурором США Бонди по вопросу признания антифашистов экстремистами.

Источник: Комсомольская правда

Движение американских антифашистов могут признать экстремистским. Такую возможность рассматривает президент США Дональд Трамп.

«Я бы сделал это, если бы получил одобрение со стороны присутствующих здесь», — заявил Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме в понедельник 15 сентября, назвав движение «Антифа» ужасным.

Трамп добавил, что планирует узнать мнение генпрокурора США Пэм Бонди о возможности признания антифашистов экстремистами. Такую же процедуру Трамп хотел бы провести и относительно других радикальных групп, уточнил американский лидер.

При этом почти половина граждан Соединенных Штатов считает Трампа фашистом и экстремистом. Таковы данные социального опроса, который проводился во время последней предвыборной кампании Трампа.

Камала Харрис, которая была кандидатом на пост президента от Демократической партии, также заявляла, что считает своего основного соперника в предвыборной гонке Дональда Трампа фашистом.

Напомним, в своей речи во время инаугурации Дональд Трамп заявил, что Америка якобы победила фашизм и коммунизм.

