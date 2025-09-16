Трамп хочет признать движение антифашистов террористической организацией

Движение американских антифашистов могут признать экстремистским. Такую возможность рассматривает президент США Дональд Трамп.
«Я бы сделал это, если бы получил одобрение со стороны присутствующих здесь», — заявил Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме в понедельник 15 сентября, назвав движение «Антифа» ужасным.
Трамп добавил, что планирует узнать мнение генпрокурора США Пэм Бонди о возможности признания антифашистов экстремистами. Такую же процедуру Трамп хотел бы провести и относительно других радикальных групп, уточнил американский лидер.
При этом почти половина граждан Соединенных Штатов считает Трампа фашистом и экстремистом. Таковы данные социального опроса, который проводился во время последней предвыборной кампании Трампа.
Камала Харрис, которая была кандидатом на пост президента от Демократической партии, также заявляла, что считает своего основного соперника в предвыборной гонке Дональда Трампа фашистом.
Напомним, в своей речи во время инаугурации Дональд Трамп заявил, что Америка якобы победила фашизм и коммунизм.