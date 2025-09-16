Российский боец раскрыл, как наемники ВСУ использовали мобилизованных в Днепропетровской области

Иностранные наемники ВСУ использовали мобилизованных украинцев как живой щит во время боев за село Сосновка в Днепропетровской области. Такой информацией с агентством РИА Новости поделился разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской армии группировки войск «Восток» с позывным «Окр».
Он отметил, что иностранные наемники используют украинцев как «приманку».
«Посадят в лесополосе двух человек, мы этот “опорник” берем, а ночью они могут приехать, высадиться и идти пешком вдоль лесополосы с тепловизором», — рассказал «Окр».
Боец уточнил, что такую тактику иностранные наемники используют часто. Вперед они выдвигают мобилизованных украинцев, а затем сами подключаются к атаке. Он также подчеркнул, что противник активно использует ночные высадки и тепловизоры, но скрыться от наблюдения в последнее время становится труднее.
Напомним, об освобождении Сосновки, а также населенных пунктов Хорошее и Новопетровское, Минобороны РФ проинформировало на прошлой неделе.
