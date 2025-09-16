Шойгу прибыл в Багдад, где встретится с высшим руководством Ирака

«В ходе предстоящих встреч предполагается донести настрой российской стороны на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в сфере безопасности», — сообщили в пресс-службе.
«Также на переговорах в Багдаде, кроме актуальных аспектов российско-иракского двустороннего взаимодействия, будет обсуждаться региональная проблематика», — добавили там.
