Минобороны Аргентины назвало заявление посла о войсках на Украине неточным

Ранее посол отметил, что Аргентина может рассмотреть вопрос о гуманитарной или военной помощью Украине.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель министра обороны России по международным вопросам Хуан Батталеме заявил, что посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра несколько неправильно интерпретировал ситуацию, говоря о возможности отправки военного контингента на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

13 сентября посол отметил, что Аргентина может рассмотреть вопрос о гуманитарной или военной помощью Украине, если возникнет необходимость для обеспечения безопасности.

Батталеме добавил, что тема участия Аргентины в военных действиях не была точным образом изложена. Он пояснил, что традиционно такие операции осуществляются либо под эгидой ООН в формате «голубых касок» при наличии соответствующего соглашения, либо через участие в коалиции сторон, согласных на проведение мирного процесса.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.

