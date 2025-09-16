Минобороны Аргентины назвало заявление посла о войсках на Украине неточным

Заместитель министра обороны России по международным вопросам Хуан Батталеме заявил, что посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра несколько неправильно интерпретировал ситуацию, говоря о возможности отправки военного контингента на Украину. Об этом пишет РИА Новости.
13 сентября посол отметил, что Аргентина может рассмотреть вопрос о гуманитарной или военной помощью Украине, если возникнет необходимость для обеспечения безопасности.
Батталеме добавил, что тема участия Аргентины в военных действиях не была точным образом изложена. Он пояснил, что традиционно такие операции осуществляются либо под эгидой ООН в формате «голубых касок» при наличии соответствующего соглашения, либо через участие в коалиции сторон, согласных на проведение мирного процесса.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.