Миграция VS развитие регионов в Казахстане: почему люди переезжают в мегаполисы

Согласно данным Организации Объединенных Наций, в 2020 году уровень урбанизации в США составил 82,5%, в Германии — 77,4%, в Японии — 91,7%, в Великобритании — 83,7%, во Франции — 80,7%, в Италии — 70,7%. Даже Китай, с уровнем 60,3%, лишь немного опережает Казахстан. В нашей стране за период с 2010 по 2020 год доля городского населения увеличилась на 20%, уровень урбанизации достиг 59%. А в 2021—2025 годах этот показатель вырос уже до 63%