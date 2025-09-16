Миграция VS развитие регионов в Казахстане: почему люди переезжают в мегаполисы

Прирост за год составил 20,6%
Согласно данным Бюро национальной статистики Республики Казахстан, во втором полугодии 2025 года внутренняя миграция увеличилась на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наибольший прирост численности населения за счет межрегиональных переездов был зафиксирован в ряде регионов (см. инфографику ниже).
Глава государства продемонстрировал реальный масштаб последствий миграции на примере столицы. За последние три года население Астаны увеличилось на 250 тысяч человек. Причем только за прошлый год в город переехали 100 тысяч человек.
Согласно официальной статистике, численность населения города составляет 1,5 миллиона человек, однако фактически городская инфраструктура ежедневно обслуживает до 1,9 миллиона человек. По словам Президента, это эквивалентно нагрузке, которую бы создал дополнительный город с населением в 400 тысяч человек.
Школьная инфраструктура в городе уже работает на пределе возможностей — ежегодно требуется строительство до 15 новых школ. Сохраняется дефицит койко-мест и перегруженность поликлиник. Акимат вместо создания условий для опережающего развития города вынужден направлять значительные ресурсы на социальные расходы, которые в городском бюджете уже занимают 60 процентов. Для исправления ситуации требуются кардинальные меры.
Мнение экспертов
Директор исследовательского центра «Сандж», социолог Жанар Жандосова отметила, что Президент своевременно поднял проблему внутренней миграции, поскольку ее последствия становятся все более ощутимыми.
Согласно данным Организации Объединенных Наций, в 2020 году уровень урбанизации в США составил 82,5%, в Германии — 77,4%, в Японии — 91,7%, в Великобритании — 83,7%, во Франции — 80,7%, в Италии — 70,7%. Даже Китай, с уровнем 60,3%, лишь немного опережает Казахстан. В нашей стране за период с 2010 по 2020 год доля городского населения увеличилась на 20%, уровень урбанизации достиг 59%. А в 2021—2025 годах этот показатель вырос уже до 63%
По словам Ж. Жандосовой, наибольшая миграционная активность наблюдается в направлении Астаны, Алматы и Шымкента, поскольку именно в этих мегаполисах сосредоточены возможности для карьерного роста, более высокие доходы и широкий рынок труда. Однако такая тенденция может замедлить развитие регионов, поскольку трудоспособное население массово покидает сельскую местность и малые города. В связи с этим создание новых рабочих мест в регионах становится стратегической задачей.
Ранее в целях перераспределения трудовых ресурсов реализовывалась программа «Еңбек», направленная на переселение граждан из южных регионов в северные. Однако практика показала, что отсутствие стабильных и привлекательных предприятий в северных регионах стало главной проблемой. Были случаи, когда переселенцы, проработав на новом месте 4−5 месяцев, из-за низкой заработной платы возвращались обратно.
Директор общественного фонда Urban Forum Kazakhstan Адиль Нурмаков отмечает, что внутренняя миграция оказывает сильнейшее давление на инфраструктуру крупных городов. Особенно остро проблемы проявляются в транспортной системе и на рынке жилья. По его мнению, миграцию не нужно сдерживать, напротив, к ней необходимо адаптироваться. Для этого следует отказаться от устаревших принципов советского планирования и перейти к интегрированному, комплексному подходу в урбанистике.
Он приводит в пример такие мегаполисы, как Берлин, где проживает около 3,8 миллиона человек, и агломерацию Токио с населением почти 37 миллионов. Эти города успешно адаптировались к бурному росту численности жителей благодаря параллельному развитию транспорта, жилья и социальной инфраструктуры.
По мнению А. Нурмакова, огромной ошибкой является застройка новых районов исключительно жильем, без создания необходимых условий для полноценной жизни.
В новых районах одновременно должны появляться школы, поликлиники, рабочие места, зоны отдыха и доступный общественный транспорт. Все это должно развиваться параллельно со строительством, а не откладываться на потом. Города должны быть компактными, многофункциональными, удобными для пешеходов и велосипедистов — именно этого требует современная урбанистика. Кроме того, развитие рынка арендного жилья — одно из ключевых решений для адаптации новых горожан.
Он также положительно оценил инициативу, озвученную в Послании Президента, о создании новых социально-экономических центров. Однако предостерег от превращения этой идеи в формальные проекты ради отчетности.
Если эти центры действительно станут привлекательной альтернативой для жизни и работы, способной конкурировать с мегаполисами, только тогда они выполнят свою миссию.
Одним из ключевых механизмов управления миграционными потоками, по мнению политолога Асем Кайдаровой, должно стать ускоренное развитие регионов. В качестве успешного примера она приводит Туркестанскую область.
Благодаря системной политике, ориентированной на развитие инфраструктуры и экономики, в регионе снизилось миграционное давление. Если в других регионах одновременно решать вопросы культуры, досуга, жилья и создания рабочих мест — отток населения в мегаполисы пойдет на спад.
1 400 сёл исчезли за 20 лет: урбанизация не должна убивать село.
Депутат Мажилиса Парламента РК Ерболат Саурыков также считает, что поднятая в Послании Президента проблема миграции — одна из ключевых для будущего страны. Он подчеркивает: урбанизация — неизбежное явление, но сельскую местность забывать нельзя.
За последние 20 лет в стране закрыто более 1 400 сел, еще 500 признаны неперспективными. Это тревожная тенденция. Каждое село — это не просто населенный пункт, это часть истории и культуры. Чтобы удержать молодежь в селе, в первую очередь необходимо обеспечить доступное жилье. Во-вторых, следует ввести налоговые льготы и особый экономический режим для сельских территорий. В-третьих, требуется усилить программу «С дипломом — в село».
Поддержав инициативу создания новых социально-экономических центров, Е. Саурыков предложил активизировать законодательные и финансовые рычаги для ее реализации.
Прежде всего необходимо разработать специальную государственную программу на национальном уровне. Предпринимателям, готовым развивать бизнес в селе, нужно создать еще более выгодные условия, чем в городах. Без дорог, воды, электричества и интернета никакая инфраструктура развиваться не будет.
Урбанизация — норма, но без равенства регионов теряется баланс
По мнению экспертов, урбанизация — это естественный и закономерный процесс. В развитых странах доля городского населения достигает 75−85%. Однако это не должно означать отказ от жизни на селе. Если государство будет последовательно развивать регионы, внутренняя миграция станет более равномерной, и социально-экономические различия между областями начнут снижаться.
Президент также обратил внимание на то, что в стране до сих пор отсутствует централизованная система учета миграции. Это, в свою очередь, усложняет планирование и управление рынком труда.
В этой связи перед Правительством стоит комплексная задача — создать единую цифровую систему учета миграционных потоков как внутри страны, так и из-за рубежа, а также повысить привлекательность регионов для жизни и работы.