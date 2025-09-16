СБУ объявила в розыск председателя ЦИК России Эллу Памфилову

Памфиловой вменяется посягательство на территориальную целостность Украины и соучастие в ведении «агрессивной войны». Она также была внесена в базу данных сайта «Миротворец».
