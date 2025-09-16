Ричмонд
СБУ объявила в розыск председателя ЦИК России Эллу Памфилову

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову. По данным украинских властей, она числится в розыске с ноября 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

Памфиловой вменяется посягательство на территориальную целостность Украины и соучастие в ведении «агрессивной войны». Она также была внесена в базу данных сайта «Миротворец».

