Политолог рассказал, кто может занять место мэра Красноярска

«В соответствии с новым законом о муниципальных советах, не работает прежняя система назначения мэра. Поэтому думаю, что принимать решения будет исполняющий обязанности мэра Красноярска Алексей Шувалов до выборов в муниципальный совет, где и будет принято решение о выборах мэра», — отметил политолог.