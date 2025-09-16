Политолог рассказал, кто может занять место мэра Красноярска

«В соответствии с новым законом о муниципальных советах, не работает прежняя система назначения мэра. Поэтому думаю, что принимать решения будет исполняющий обязанности мэра Красноярска Алексей Шувалов до выборов в муниципальный совет, где и будет принято решение о выборах мэра», — отметил политолог.
Юрий Москвич предположил, что в вопрос с назначением мэра вмешается губернатор Красноярского края Михаил Котюков и примет какое-то решение.
«Сейчас депутаты нового совета не избраны, поэтому неясно, как все будет происходить. Не исключено, что Алексей Шувалов будет исполнять обязанности мэра до следующей осени, когда пройдут выборы. Это наиболее ожидаемый вариант», — считает политолог.
Напомним, что 15 сентября мэр столицы Красноярского края Владислав Логинов, обвиняемый в получении крупной взятки и находящийся под стражей, подал заявление об отставке. Комиссия по городскому самоуправлению рассмотрела и рекомендовала его принять. Сейчас обязанности мэра исполняет его заместитель Алексей Шувалов.