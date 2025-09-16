Генпрокурор США: Власти Юты будут добиваться смертной казни для убийцы Кирка

Ранее глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель заявил о появлении новых доказательств, подтверждающих причастность подозреваемого Тайлера Робинсона к убийству Чарли Кирка. По его словам, ДНК, обнаруженная на полотенце, в которое была обернута винтовка, совпала с ДНК Робинсона. Парень был задержан по наводке члена своей семьи. Сам подозреваемый отказывается признавать свои вину и не идёт на сотрудничество со следствием.