Генпрокурор США: Власти Юты будут добиваться смертной казни для убийцы Кирка

Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка предъявят обвинение в убийстве первой степени. Согласно местным законом, ему грозит наказание в виде смертной казни. Об этом заявила генеральный прокурор Соединённых Штатов Пэм Бонди.

Источник: Life.ru

Она подчеркнула, что власти штата Юта будут добиваться для Тайлера Робинсона максимального наказания.

«Губернатор сказал, что они хотят добиваться смертной казни, которая в штате Юта вполне реальна, и в штате Юта всё ещё есть расстрельная команда», — рассказала генпрокурор.

По словам Бонди, федеральные и местные органы правопорядка намерены тесно сотрудничать, чтобы обвиняемый был наказан «по всей строгости закона».

Ранее глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель заявил о появлении новых доказательств, подтверждающих причастность подозреваемого Тайлера Робинсона к убийству Чарли Кирка. По его словам, ДНК, обнаруженная на полотенце, в которое была обернута винтовка, совпала с ДНК Робинсона. Парень был задержан по наводке члена своей семьи. Сам подозреваемый отказывается признавать свои вину и не идёт на сотрудничество со следствием.