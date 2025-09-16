Генпрокурор США: Власти Юты будут добиваться смертной казни для убийцы Кирка

Она подчеркнула, что власти штата Юта будут добиваться для Тайлера Робинсона максимального наказания.
«Губернатор сказал, что они хотят добиваться смертной казни, которая в штате Юта вполне реальна, и в штате Юта всё ещё есть расстрельная команда», — рассказала генпрокурор.
По словам Бонди, федеральные и местные органы правопорядка намерены тесно сотрудничать, чтобы обвиняемый был наказан «по всей строгости закона».
Ранее глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель заявил о появлении новых доказательств, подтверждающих причастность подозреваемого Тайлера Робинсона к убийству Чарли Кирка. По его словам, ДНК, обнаруженная на полотенце, в которое была обернута винтовка, совпала с ДНК Робинсона. Парень был задержан по наводке члена своей семьи. Сам подозреваемый отказывается признавать свои вину и не идёт на сотрудничество со следствием.