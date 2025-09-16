Председателем правительства ДНР назначен Андрей Чертков

Перед новым председателем правительства поставлен ряд приоритетных задач. В числе первоочередных — помощь жителям в условиях водной блокады и обеспечение стабильного прохождения отопительного сезона. Кроме того, власти намерены ускорить восстановление региона: в ближайшее время предстоит возобновить работу 15 тысяч гражданских объектов и до 2030 года реконструировать порядка 3,5 тысяч километров автодорог.