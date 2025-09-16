Ричмонд
Председателем правительства ДНР назначен Андрей Чертков

Андрей Чертков официально вступил в должность председателя правительства Донецкой народной республики.

Андрей Чертков официально вступил в должность председателя правительства Донецкой народной республики. О решении сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале, отметив, что кандидатуру поддержали депутаты Народного Совета.

По словам Пушилина, Чертков проявил себя как эффективный управленец: сначала в Нижнем Новгороде, а затем в Донецке, где исполнял обязанности главы правительства. Глава республики охарактеризовал его как опытного руководителя и командного игрока.

Перед новым председателем правительства поставлен ряд приоритетных задач. В числе первоочередных — помощь жителям в условиях водной блокады и обеспечение стабильного прохождения отопительного сезона. Кроме того, власти намерены ускорить восстановление региона: в ближайшее время предстоит возобновить работу 15 тысяч гражданских объектов и до 2030 года реконструировать порядка 3,5 тысяч километров автодорог.

Особое внимание будет уделено возрождению промышленного потенциала Донбасса. Планируется модернизация и восстановление предприятий металлургической и угольной отрасли.

Пушилин выразил уверенность, что новое правительство справится со всеми задачами и приведёт регион к экономическому и социальному подъёму.

