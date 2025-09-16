«За гранью шуток»: В США резко отреагировали на заявление Стубба о России

Американский журналист Томас Фази резко ответил на выпад президента Финляндии Александра Стубба в сторону России. Фази сравнил политика с психопатом после того, как тот указал на якобы «империалистическую ДНК» у России.
«Похожий на психопата лидер страны, единственным вкладом в развитие человечества которой можно назвать Nokia 3310, пытается убедить нас в том, что русские, которые значительным образом повлияли на европейскую цивилизацию практически во всех областях искусства и науки, — злобные недолюди», — написал Фази в социальной сети Х, подчеркнув, что такие высказывания выходят за рамки «шуток».
Александр Стубб не раз допускал антироссийские высказывания. В частности, он заявил, что его страна якобы «победила» в 1944 году в войне с Советским Союзом.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков в ответ на провокационные высказывания Стубба указал, что явно выраженная русофобия финского лидера порождает «отсутствие реализма в политических оценках». Сенатор также уличил президента Финляндии в глупости, которую тот не стесняется выставлять на всеобщее обозрение.