«За гранью шуток»: В США резко отреагировали на заявление Стубба о России

«Похожий на психопата лидер страны, единственным вкладом в развитие человечества которой можно назвать Nokia 3310, пытается убедить нас в том, что русские, которые значительным образом повлияли на европейскую цивилизацию практически во всех областях искусства и науки, — злобные недолюди», — написал Фази в социальной сети Х, подчеркнув, что такие высказывания выходят за рамки «шуток».