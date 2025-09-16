Ричмонд
Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу азиатского государства

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу утром во вторник, 16 сентября, прибыл с рабочей поездкой в Багдад.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу утром во вторник, 16 сентября, прибыл с рабочей поездкой в Багдад. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

В ходе рабочего визита в иракскую столицу Шойгу проведет встречи с высшим политическим и военным руководством страны.

«В ходе предстоящих встреч предполагается донести настрой российской стороны на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в сфере безопасности», — рассказали в Совбезе.

Также на переговорах стороны обсудят региональную проблематику.

Ранее стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп посетят саммит АСЕАН в Малайзии.

