Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу азиатского государства

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу утром во вторник, 16 сентября, прибыл с рабочей поездкой в Багдад. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
В ходе рабочего визита в иракскую столицу Шойгу проведет встречи с высшим политическим и военным руководством страны.
«В ходе предстоящих встреч предполагается донести настрой российской стороны на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в сфере безопасности», — рассказали в Совбезе.
Также на переговорах стороны обсудят региональную проблематику.
