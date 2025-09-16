Ричмонд
Рябков: говорить о трёхстороннем саммите по Украине сейчас не приходится

Рябков напомнил, что ранее Россия перечислила условия для контактов с украинской стороной.

Источник: Аргументы и факты

Вопрос о проведении трёхстороннего саммита между Россией, Украиной и США не может обсуждаться до тех пор, пока киевский режим не проявит разумный отклик на предложения российской стороны, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что ранее президент России Владимир Путин перечислил все условия, соблюдение которых необходимо для продолжения контактов с украинской стороной.

«Уж если на эти наши сигналы нет здравого, трезвого, разумного отклика, тем более нет оснований говорить о некоем трехстороннем формате», — сказал замглавы МИД, которого цитирует ТАСС.

Напомним, 14 сентября президент США Дональд Трамп выразил мнение, что переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках трёхстороннего саммита с участием американской стороны якобы состоятся «относительно скоро». Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что каналы для взаимодействия переговорных групп России и Украины налажены, но прямые переговоры оказались на паузе.

