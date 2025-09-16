Пропала на 4 месяца: Бербок удивила своим видом и новым заявлением о России

Последние годы немки во главе МИД запомнились не только резкими антироссийскими выпадами и безграмотными оговорками про «разворот России», но и тратами бюджетных средства на визажистов, внезапным разводом с мужем и публикациями желтой прессы о секс-скандалах.
После отставки из МИД Германии Бербок пропала из виду на четыре месяца, но вернувшись не изменила себе — первый день ее работы в ООН уже вызвал скандал.
Эксперты рассказали aif.ru, каких сюрпризов ждать от Анналены Бербок в новой роли и сможет ли она навредить России.
Легкомысленное появление в Нью-Йорке.
Начало своей работы на посту председателя Генассамблеи ООН Анналена Бербок решила отметить роликом для соцсетей. По мнению немецких СМИ, получилось легкомысленно. Издание Die Welt раскритиковала видео Бербок на кадрах которого та гуляла по Нью-Йорку в солнцезащитных очках с развевающимися волосами и щёлкающими каблуками, а затем садилась в городское такси.
Журналист Фредерик Швильден обратил внимание: когда Анналена махнула рукой, останавливая машину, её свитер немного приподнялся, и «можно было увидеть живот и пояс». По мнению автора статьи Фредерика Швильдена, ролик напоминает рекламу или инстаграм-блог, а не политическую коммуникацию.
Швильден считает, что в этом проявляется нарциссизм и скрытое презрение к избирателям, а подобный стиль ведёт к росту разочарования в политике. При этом Бербок, по его словам, не исключение: показные жесты и постановочные видео стали общей практикой для многих немецких политиков.
Одним спорным видео смазанный дебют немецкого политика в ООН не ограничился.
Первый скандал в новой роли.
В новой должности Бербок будет руководить планарными заседаниями, следить за соблюдением регламента, формировать повестку дня Генассамблеи ООН.
В инаугурационной речи она призвала к «правде и дипломатии» в урегулировании конфликта в Газе. Однако арабский журналист Абдельхадим Сийам напомнил немке прежние высказывания, когда та оправдывала удары Израиля по школам и больницам, утверждая, что там укрываются боевики ХАМАС. На обвинения в противоречиях Бербок ответила, что её слова «исказили», но пресс-конференция фактически была сорвана.
Немецкая Berliner Zeitung отметила, что новый председатель ГА ООН «осрамился уже в первый день», назвав главной проблемой её привычку провозглашать правду, но говорить противоположное.
По словам военного эксперта, бывшего члена комиссии ООН по разоружению Игоря Никулина ещё больше характерна для Бербок антироссийская повестка.
«Ничего хорошего от нее в ООН не жду. Потому что девушка, мягко говоря, невменяемая и вредная. Конечно, она попытается какую-нибудь антироссийскую резолюцию протащить. Хотя Запад против нас уже ввел столько санкции, что добавить к этому что-то будет трудно. Крупных трудностей Бербок, я думаю, создать на не сможет».
Немецкая чиновница уже сделала пробный шаг к «крестовому походу». Едва освоившись на новом рабочем месте, Бербок заявила, что на Украину может быть отправлен «миротворческий» контингент под эгидой ООН.
«Я думаю, что Россия на миротворцев из стран НАТО не пойдет ни в каких ситуациях. Другое дело, если это будут представители дружественных стран — Китая, Сербии и так далее — про это ещё можно вести разговор. Такие подразделения представляют из себя военных из самых разных стран, которые заключили контракт и служат под эгидой ООН. Тяжелого вооружения они не имеют, их служба носит скорее символический характер. Я помню, что такие отряды были введены во время войны в Югославии, даже когда там шел откровенный геноцид. Как правило, они не вмешивались в ситуацию. А там, где они пытались перемешиваться, это обычно для них плохо заканчивалось», — сказал Игорь Никулин в комментарии aif.ru.
По словам эксперта, Бербок обязана своей карьере ставкой на антироссийскую позицию, которая выгодна западным элитам.
Бербок тратила сотни тысяч евро из казны на макияж и укладку.
Анналена Бербок проработала в МИД с 2021 по 2025 годы. Ее главным качеством на посту дипломата стали крайний милитаризм и безрассудительная поддержка Украины во всех вопросах.
В последние годы вышедшая из радикальной экологической партии «Зеленых» Бербок начала все чаще попадать под критику не только российских, но и западных СМИ. Медиа из ФРГ часто писали, что экс-глава МИД страны была абсолютным рекордсменом по тратам на услуги визажиста за государственный счет.
Отчёт Bild указывает, что накануне своего увольнения, в первые три месяца 2025 года Бэрбок тратила около 21.000 евро на макияж, что составляет примерно 248 евро в день. А по итогам 2022 года, согласно официальному отчету МИД ФРГ, на визажистов фройляйн Бербок ушло около 136 500 евро.
Ведомство заявило, что такие расходы необходимы из-за интенсивного графика, большого числа публичных телевизионных интервью, фото после перелетов и ночных поездок за границу, где сложно организовать локальные услуги по макияжу и стилистике.
СМИ цитируют её высказывание: «Иначе выглядишь как могильщик, потому что весь серый».
Уход Бербок из немецкой политики предваряли пикантные публикации в европейских СМИ.
Развелась с мужем после секс-скандала.
В августе 2022 года африканский мужчина по вызову Кингсли рассказал британскому Daily Post, что оказывал услуги интимного характера высокопоставленным женщинам из Европы, включая «министра из Германии». По его словам, они с Бербок познакомились в декабре 2022 года в Нигерии во время визита немки, провели вместе ночь, а позже встречались примерно два раза в год в разных африканских странах, включая ЮАР и Кот-д’Ивуар.
Кингсли описывает свои встречи как эмоциональные, но платные: стоимость для VIP-клиенток составляла 2500−3500 евро. По словам Кингсли, женщины ищут от профессионалов, подобных ему, не только секс, но и компанию, внимание и эмоциональный комфорт без обязательств.
Информацию активно перепечатывала желтая пресса, подтверждений не последовало, однако спустя три месяца немецкая чиновница и ее муж политконсультант Даниэль Холефляйш неожиданно объявили о разводе после 17 лет совместной жизни.
В совместном заявлении супруги подчеркнули, что приняли решение «некоторое время назад» и не имеют новых партнеров, чтобы избежать спекуляций. Они также попросили уважать их частную жизнь ради благополучия их двух дочерей, которым 9 и 13 лет.
Бербок стала героиней мемов.
В феврале 2023 года глава МИД Германии Анналена Бербок допустила оговорку на Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что президент России Владимир Путин должен «изменить свою позицию на 360 градусов». Это выражение означает полный оборот, возвращение в исходную точку, что противоречит её намерению призвать к кардинальным изменениям в политике России.
Бербок повторила эту фразу несколько раз, что вызвало критику в СМИ и шквал шуток в интернете. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев саркастически прокомментировал: «Не сомневайтесь, знаток геометрии, так оно и будет».
По словам экспертов, ляпы Бербок могут использовать для послания месседжа, который другие политики не могут сказать от своего имени.
«Мне понравилось то, как Бербок квалифицировал Дмитрий Медведев. Он назвал ее “полезной дурой”. Она без раздумий берется на все антироссийские авантюры и при этом не умеет держать язык за зубами, — сказал в комментарии aif.ru политолог Владимир Оленченко.