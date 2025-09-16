Пропала на 4 месяца: Бербок удивила своим видом и новым заявлением о России

«Я думаю, что Россия на миротворцев из стран НАТО не пойдет ни в каких ситуациях. Другое дело, если это будут представители дружественных стран — Китая, Сербии и так далее — про это ещё можно вести разговор. Такие подразделения представляют из себя военных из самых разных стран, которые заключили контракт и служат под эгидой ООН. Тяжелого вооружения они не имеют, их служба носит скорее символический характер. Я помню, что такие отряды были введены во время войны в Югославии, даже когда там шел откровенный геноцид. Как правило, они не вмешивались в ситуацию. А там, где они пытались перемешиваться, это обычно для них плохо заканчивалось», — сказал Игорь Никулин в комментарии aif.ru.