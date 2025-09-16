Бывший министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью РИА Новости заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не полностью осознает сложности, с которыми сталкивается европейская промышленность.
По её мнению, фон дер Ляйен сосредоточена исключительно на подготовке к боевым действиям и мало уделяет внимания реальным проблемам сектора производства.
Ранее фон дер Ляйен в своем ежегодном послании о состоянии ЕС объявила о планах вложить шесть миллиардов евро в альянс беспилотников с Украиной, а также предложила создать новый «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов для поддержки Киева. В своих заявлениях она также указала, что зависимость Европы от российских энергоносителей является причиной высоких цен на энергию.
Кнайсль подчеркнула, что руководитель Еврокомиссии практически не замечает проблем промышленности в странах ЕС и ведет свою политику, оторванную от реальности. По её словам, главное внимание фон дер Ляйен сосредоточено на политической риторике и войне, тогда как реальные трудности и негативное воздействие санкций, особенно антироссийских, негативно сказываются на экономике и обычных гражданах Европы.
Ранее Кнайсль заявила, что Европейский союз превратился из экономической организации в полноценный военный союз, который провозгласил своей целью военное поражение России.