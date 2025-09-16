Кнайсль назвала фон дер Ляйен бюрократическим аппаратчиком

Ранее фон дер Ляйен в своем ежегодном послании о состоянии ЕС объявила о планах вложить шесть миллиардов евро в альянс беспилотников с Украиной, а также предложила создать новый «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов для поддержки Киева. В своих заявлениях она также указала, что зависимость Европы от российских энергоносителей является причиной высоких цен на энергию.