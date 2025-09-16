Шойгу прилетел в Багдад для переговоров с руководством Ирака

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу прилетел в Багдад с рабочей поездкой, в ходе которой пройдут встречи с высшим политическим и военным руководством Ирака. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
— В ходе предстоящих встреч предполагается донести настрой России на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в сфере безопасности, — уточнили в Совбезе.
Также на переговорах в Багдаде кроме актуальных аспектов российско-иракского двустороннего взаимодействия будут обсуждать региональную проблематику, передает РИА Новости.
В ночь на 16 сентября израильские военные начали наступление на город Газа с целью оккупации. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил о поддержке операции, но призвал к быстрой ее реализации.
15 сентября Вооруженные силы йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» нанесли удар беспилотниками по целям в Израиле. По словам военного представителя повстанцев Яхьи Сариа, были атакованы аэропорт Рамон близ Эйлата и военный объект в пустыне Негев. Он уточнил, что в рамках успешной операции были использованы четыре БПЛА.