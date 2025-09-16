Ричмонд
Китай и США достигли рамочного консенсуса по TikTok на переговорах в Мадриде

Китай и США продолжат урегулирование вопросов по TikTok.

Источник: Комсомольская правда

Пекин и Вашингтон достигли базового рамочного консенсуса по урегулированию связанных с социальной сетью TikTok вопросов. Об этом информирует министерство коммерции Китая.

В опубликованном по итогам переговоров в Мадриде релизе ведомства сказано, что КНР и США «достигли базового рамочного консенсуса по надлежащему урегулированию вопросов, связанных с TikTok, путем сотрудничества, снижения инвестиционных барьеров и содействия соответствующему торгово-экономическому сотрудничеству».

Торговые переговоры Китая и Соединенных Штатов прошли 14−15 сентября в Мадриде.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин договорились о судьбе TikTok и добавил, что скоро обсудит детали с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, Белый дом рассматривает вариант, при котором американские инвесторы выкупят местное подразделение TikTok. Это позволит вывести приложение из-под контроля китайских владельцев.

