США и Китай достигли базового рамочного консенсуса по TikTok

Китай и США в ходе торговых переговоров в Мадриде смогли достичь «базового рамочного консенсуса» по вопросам урегулирования ситуации вокруг TikTok. Об этом заявило Министерство коммерции Китайской Народной Республики.

Источник: Life.ru

«Руководствуясь важным консенсусом, достигнутым в ходе телефонного разговора лидеров двух государств, стороны провели откровенные, углубленные и конструктивные обсуждения по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес», — сказано в заявлении министерства.

В ведомстве добавили, что стороны достигли предварительного соглашения о совместном урегулировании вопросов, связанных с TikTok, посредством сотрудничества, а также о снижении инвестиционных барьеров и развитии соответствующего торгово-экономического взаимодействия.

В дальнейшем представители США и КНР планируют продолжить консультации по итоговым документам и выполнить необходимые внутренние процедуры для их утверждения.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент обозначил принципиальную позицию Вашингтона по поводу введения санкционных ограничений в отношении Китайской Народной Республики. Он подчеркнул, что американская сторона не готова действовать в одностороннем порядке без поддержки европейских партнёров. Американский чиновник также настаивает на более активной роли европейских государств в сокращении доходов России от нефтяного экспорта и в урегулировании конфликта на Украине.