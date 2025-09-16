США и Китай достигли базового рамочного консенсуса по TikTok

Ранее министр финансов США Скотт Бессент обозначил принципиальную позицию Вашингтона по поводу введения санкционных ограничений в отношении Китайской Народной Республики. Он подчеркнул, что американская сторона не готова действовать в одностороннем порядке без поддержки европейских партнёров. Американский чиновник также настаивает на более активной роли европейских государств в сокращении доходов России от нефтяного экспорта и в урегулировании конфликта на Украине.