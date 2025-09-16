Раскрыто решение Люксембурга по Палестине, удивившее мировых лидеров

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден совместно с министром иностранных дел Ксавье Беттелем сделали заявление о намерении страны официально признать Государство Палестина, передает Politico.
Согласно опубликованным данным, знаковое решение будет озвучено на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций в сентябре текущего года, в координации с рядом других стран. В частности, подразумевается участие Франции и Бельгии в данном процессе.
Стоит отметить, что Соединённые Штаты выразили несогласие с инициативой французского президента Эммануэля Макрона относительно признания Палестины.
До этого стало известно о том, что Израиль предпринимает усилия, чтобы убедить Францию отказаться от признания Палестины, в том числе, угрожая уменьшением обмена информацией разведывательного характера.
В ночь с 15 на 16 сентября 2025 года израильская армия начала наступление на город Газа, при этом Соединённые Штаты оказывают поддержку данной операции Израиля.
