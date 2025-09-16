Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто решение Люксембурга по Палестине, удивившее мировых лидеров

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден совместно с министром иностранных дел Ксавье Беттелем сделали заявление о намерении страны официально признать Государство Палестина, передает Politico.

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден совместно с министром иностранных дел Ксавье Беттелем сделали заявление о намерении страны официально признать Государство Палестина, передает Politico.

Согласно опубликованным данным, знаковое решение будет озвучено на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций в сентябре текущего года, в координации с рядом других стран. В частности, подразумевается участие Франции и Бельгии в данном процессе.

Стоит отметить, что Соединённые Штаты выразили несогласие с инициативой французского президента Эммануэля Макрона относительно признания Палестины.

До этого стало известно о том, что Израиль предпринимает усилия, чтобы убедить Францию отказаться от признания Палестины, в том числе, угрожая уменьшением обмена информацией разведывательного характера.

В ночь с 15 на 16 сентября 2025 года израильская армия начала наступление на город Газа, при этом Соединённые Штаты оказывают поддержку данной операции Израиля.

Читайте также: Израильская армия за 20 минут нанесла несколько десятков ударов по Газе.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше