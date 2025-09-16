Открытие сессии Палаты представителей состоится 16 сентября

Там также отметили, что в ходе первого заседания запланировано рассмотрение проекта закона «Об изменении законов по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны», также будут рассмотрены изменения и дополнения в законодательство о деятельности МЧС. Эти законопроекты ждет первое чтение. А во втором чтении депутаты рассмотрят изменения и дополнения в законы по вопросам уголовной и административной ответственности.