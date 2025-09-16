Открытие сессии Палаты представителей состоится 16 сентября

Открытие очередной сессии пройдет 16 сентября 2025 года в 10:00. В соответствии со статьей 95 обновленной Конституции Беларуси, очередная сессия палаты парламента открывается в третий вторник сентября и закрывается в последний рабочий день июня следующего года.
На открытии сессии 16 сентября в Овальном зале выступит председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко.
Там также отметили, что в ходе первого заседания запланировано рассмотрение проекта закона «Об изменении законов по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны», также будут рассмотрены изменения и дополнения в законодательство о деятельности МЧС. Эти законопроекты ждет первое чтение. А во втором чтении депутаты рассмотрят изменения и дополнения в законы по вопросам уголовной и административной ответственности.
Во время первого заседания сессии в одном чтении планируется рассмотреть проекты законов «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года».
Всего во время третьей сессии планируется рассмотреть более 20 проектов законов, одним из главных станет проект закона о республиканском бюджете на следующий, 2026 год. Как правило, белорусский парламент принимает пакет «бюджетных проектов законов» до конца года.
Как отметил на заседании Совета Палаты представителей Игорь Сергеенко, один из важнейших вопросов предстоящей сессии — пакет бюджетных документов.