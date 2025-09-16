Лукашенко поздравил митрополита Вениамина с днем рождения

«Великая миссия Белорусской православной церкви и всех ее священнослужителей — хранить богатейшие христианские традиции, беречь историческую память и объединять поколения», — говорится в поздравлении.
Президент отметил, что вся жизнь митрополита Вениамина, которая является примером искреннего служения людям, Отечеству и Церкви, неразрывно связана с родной страной. «Вы проявляете глубокий интерес к вопросам нравственного становления личности и упрочения основ ее морали, вдохновляете молодежь на созидательный труд», — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко убежден, что мудрое пастырское слово и молитвенная помощь митрополита Вениамина и в дальнейшем будут множить национальное духовное богатство и способствовать поддержанию в Беларуси мира и согласия.
Президент пожелал Патриаршему Экзарху доброго здоровья, крепости телесных и духовных сил, помощи Божьей в служении на благо белорусского народа и Православной церкви.