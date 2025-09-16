Ричмонд
Лукашенко поздравил митрополита Вениамина с днем рождения

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Великая миссия Белорусской православной церкви и всех ее священнослужителей — хранить богатейшие христианские традиции, беречь историческую память и объединять поколения», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что вся жизнь митрополита Вениамина, которая является примером искреннего служения людям, Отечеству и Церкви, неразрывно связана с родной страной. «Вы проявляете глубокий интерес к вопросам нравственного становления личности и упрочения основ ее морали, вдохновляете молодежь на созидательный труд», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко убежден, что мудрое пастырское слово и молитвенная помощь митрополита Вениамина и в дальнейшем будут множить национальное духовное богатство и способствовать поддержанию в Беларуси мира и согласия.

Президент пожелал Патриаршему Экзарху доброго здоровья, крепости телесных и духовных сил, помощи Божьей в служении на благо белорусского народа и Православной церкви.

