Лукашенко поздравил митрополита Вениамина с днем рождения

Президент отметил, что вся жизнь митрополита Вениамина, которая является примером искреннего служения людям, Отечеству и Церкви, неразрывно связана с родной страной. «Вы проявляете глубокий интерес к вопросам нравственного становления личности и упрочения основ ее морали, вдохновляете молодежь на созидательный труд», — подчеркнул глава государства.