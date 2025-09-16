Шойгу прибыл в Багдад на переговоры с руководством Ирака

«В ходе предстоящих встреч предполагается донести настрой российской стороны на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в сфере безопасности», — заявили в СБ России.
Кроме того, как отметили в пресс-службе, в ходе переговоров в Багдаде помимо актуальных аспектов двустороннего взаимодействия России и Ирака будет обсуждаться ситуация в регионе.
Ранее Сергей Шойгу заявил, что государства Запада разрабатывают планы по дестабилизации обстановки в Афганистане через радикальные формирования, находящиеся в оппозиции к власти талибов*. По его словам, эти усилия могут затронуть и соседние регионы, включая границы России, Ирана и КНР.
* Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.