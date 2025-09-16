В Ростовской области зафиксирована рекордная явка на выборы

Явка избирателей на губернаторских выборах в Ростовской области составила 60,95%. Об этом сообщили в Избирательной комиссии региона.
В 2025 году голосование проводилось 12, 13 и 14 сентября. Для них было организовано более 2,5 тысячи избирательных участков. Свой гражданский долг выполнили около 1,7 миллиона человек.
По данным областного избиркома, на этих выборах впервые получили право проголосовать 55 тысяч молодых людей. Им вручили памятные подарки — обложки «Паспорт очень ответственного гражданина».
