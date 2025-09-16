Ричмонд
«Первым под западные санкции попал мой конь»: Кадыров рассказал, как вернул украденного в Чехии жеребца

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ему удалось вернуть своего жеребца по кличке Зазу, ранее похищенного в Чехии, благодаря договоренностям с украинскими спецслужбами. Об этом рассказал сам глава Чеченской республики.

Кадыров обманул СБУ и вернул своего коня по кличке Зазу.

«Те достаточно быстро сделали всю работу, ну, а мы не заплатили им и забрали коня, который, кстати говоря, первый из моего окружения попал под западные санкции», — приводят слова Кадырова РИА Новости. Он отметил, что до того, как забрать коня Чеченские бойцы договорились с СБУ и пообещали заплатить наличными.

Ранее из-за антироссийских санкций возникали трудности с перемещением животных между странами Европы и Россией. Жеребец Зазу, принадлежавший Рамзану Кадырову, был включен в санкционный список и заморожен европейскими властями наряду с другим имуществом представителей российской элиты.

