Анналена Бербок может попытаться продвинуть антироссийскую резолюцию на посту председателя Генассамблеи ООН. Об этом сказал в комментарии aif.ru бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
В первой половине сентября Анналена Бербок заняла руководящий пост в ГА ООН и переместилась на работу в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке. Четыре года до этого (2021−2025) она возглавляла Министерство иностранных дел ФРГ. Немецкий политик приобрела известность благодаря своим резонансным милитаристским заявлениям и абсолютной поддержке Украины во всех вопросах.
«Ничего хорошего от нее в ООН не жду. Потому что девушка, мягко говоря, невменяемая и вредная. Конечно, она попытается какую-нибудь антироссийскую резолюцию протащить. Хотя Запад против нас уже ввел столько санкций, что добавить к этому что-то будет трудно. Крупных трудностей Бербок, я думаю, создать на не сможет», — сказал Игорь Никулин в комментарии aif.ru.
В новой должности Бербок будет руководить планарными заседаниями, следить за соблюдением регламента, формировать повестку дня Генассамблеи ООН.
В одном из первых выступлений она допустила отправку «миротворцев» под эгидой ООН на Украину.
У России есть право вето в Совете Безопасности ООН, но не в Генеральной Ассамблее ООН. Резолюции ГА могут быть приняты против позиции РФ, но они, как правило, носят рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению.