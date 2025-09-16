Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт ООН Никулин: Бербок готовит антироссийскую резолюцию в Генассамблее

Анналена Бербок, новая председатель Генассамблеи ООН, может инициировать антироссийскую резолюцию. Эксперт ООН Игорь Никулин оценивает её действия как вредные и предсказывает ограниченное влияние на решения организации.

Источник: Аргументы и факты

Анналена Бербок может попытаться продвинуть антироссийскую резолюцию на посту председателя Генассамблеи ООН. Об этом сказал в комментарии aif.ru бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

В первой половине сентября Анналена Бербок заняла руководящий пост в ГА ООН и переместилась на работу в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке. Четыре года до этого (2021−2025) она возглавляла Министерство иностранных дел ФРГ. Немецкий политик приобрела известность благодаря своим резонансным милитаристским заявлениям и абсолютной поддержке Украины во всех вопросах.

«Ничего хорошего от нее в ООН не жду. Потому что девушка, мягко говоря, невменяемая и вредная. Конечно, она попытается какую-нибудь антироссийскую резолюцию протащить. Хотя Запад против нас уже ввел столько санкций, что добавить к этому что-то будет трудно. Крупных трудностей Бербок, я думаю, создать на не сможет», — сказал Игорь Никулин в комментарии aif.ru.

В новой должности Бербок будет руководить планарными заседаниями, следить за соблюдением регламента, формировать повестку дня Генассамблеи ООН.

В одном из первых выступлений она допустила отправку «миротворцев» под эгидой ООН на Украину.

У России есть право вето в Совете Безопасности ООН, но не в Генеральной Ассамблее ООН. Резолюции ГА могут быть приняты против позиции РФ, но они, как правило, носят рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше