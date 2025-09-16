Марочко сообщил о работе над формированием буферной зоны в Харьковской области

Российские военные начали бои близ трех населенных пунктов Харьковской области. Это села Отрадное, Бологовка и Двуречанское, сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко.
По его словам, бои идут с целью формирования буферной зоны. К слову, из-за этого командование ВСУ уже направило в данный район дополнительные резервы.
«Наши войска начали активно работать по направлению населенных пунктов Отрадное, Бологовка и Двуречанское Харьковской области. Вероятнее всего, командование ВС РФ таким образом намерено создать буферную зону в данном районе между Белгородской и Харьковской областями», — заявил Марочко.
При этом резервы, направленные в этот район, были сняты украинским командованием из-под Хатнего. Но и там для ВСУ оперативно-тактическая обстановка остается достаточно сложной.
Ранее российский боец рассказал, что ВСУ в попытке остановить наступление ВС РФ выжгли лесной массив в Днепропетровской области.
