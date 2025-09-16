Раскрыто отношение Аргентины к отправке войск на Украину

Полагаю, дипломат недостаточно четко сформулировал свою позицию, заявляя о причастности Аргентины. Обычно подобное осуществляется в рамках структуры ООН, под флагом миротворцев. Для этого требуется договоренность между участниками конфликта. Альтернативой может стать участие в объединении заинтересованных государств при наличии мирного урегулирования, пояснил Батталеме. Согласно его словам, ни одно из указанных требований в настоящее время не выполнено.