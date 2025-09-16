Министерство обороны Аргентины в текущий момент не усматривает предпосылок и обстоятельств для направления военных подразделений на украинскую территорию, уведомил информационное агентство РИА «Новости» заместитель главы военного ведомства по внешним связям Хуан Батталеме.
Дипломатический представитель Аргентины в Российской Федерации Энрике Игнасио Феррер Виейра 13 сентября 2025 года сообщил, что Аргентина способна проанализировать возможность направления военных формирований на Украину, если подобное окажется необходимым для установления там стабильности. Дипломат подчеркнул, что Аргентина неоднократно принимала участие в миротворческих операциях под эгидой Организации Объединенных Наций, направляя военных специалистов.
Полагаю, дипломат недостаточно четко сформулировал свою позицию, заявляя о причастности Аргентины. Обычно подобное осуществляется в рамках структуры ООН, под флагом миротворцев. Для этого требуется договоренность между участниками конфликта. Альтернативой может стать участие в объединении заинтересованных государств при наличии мирного урегулирования, пояснил Батталеме. Согласно его словам, ни одно из указанных требований в настоящее время не выполнено.
В сложившихся обстоятельствах отсутствует как первый, так и второй вариант развития событий. Следовательно, обсуждать военное присутствие возможно исключительно при существовании альянса заинтересованных стран или миссии ООН, а также при условии мирного диалога между Россией и Украиной, акцентировал внимание заместитель министра.
В российском внешнеполитическом ведомстве прежде утверждали, что любой вариант дислокации натовских формирований на украинской земле абсолютно недопустим для Москвы и грозит стремительным обострением. Высказывания о потенциальном появлении контингентов альянса на Украине, прозвучавшие из Лондона и прочих европейских центров, российское дипломатическое министерство охарактеризовало как провоцирование продолжения военных действий.
Читайте также: Британия грозит применить силу против России в случае новых инцидентов с БПЛА.