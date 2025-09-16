Ричмонд
ВСУ не могут обеспечить беспилотниками роту БПЛА

Украинские войска испытывают острую нехватку дронов.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку беспилотников и, в частности, не могут обеспечить ими даже новую роту БПЛА, сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный ветер».

«Украинское командование на сумском направлении продолжает наращивать количество подразделений БПЛА. В штате 156-й отдельной механизированной бригады дополнительно сформировали роту БПЛА, но обеспечить ее беспилотниками не удалось из-за их острой нехватки», — говорится в публикации.

К слову, ранее сообщалось, что ВСУ перебросили с донецкого на сумское направление 421-й батальон беспилотных систем «Сапсан».

