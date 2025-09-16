Трамп подал иск о клевете на $15 млрд против газеты The New York Times

По словам американского лидера, для него «большая честь подать иск о клевете и дискредитации против The New York Times», которую он охарактеризовал как «рупор леворадикальной Демократической партии» и одну из «худших газет в истории» страны. Как следует из заявления Трампа, иск на сумму $15 млрд подан в штате Флорида.