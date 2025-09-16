Ричмонд
Эксперт Мазур высказался о победе «Единой России» на выборах в НСО

Спикер подчеркнул, что явка оказалась низкой, но результаты его и многих других горожан не удивили.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске 15 сентября избирательная комиссия представила предварительные результаты голосования в областной парламент и городской совет. На выборах в Законодательное собрание партия «Единая Россия» завоевала наибольшее количество голосов, получив 51,91% поддержки избирателей. Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) заняла второе место с 11,31%, а Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) — третье место с результатом 9,33%.

Политический аналитик Алексей Мазур, как и ряд других специалистов, прокомментировал итоги выборов, заявив, что уверенная победа «Единой России» была вполне ожидаемым событием. Однако, по его мнению, следует обратить внимание на сравнительно невысокую активность избирателей. Эксперт объясняет это явление текущей ситуацией, характеризующейся «эффектом сплочения вокруг власти».

«Определенная часть граждан искренне стремится поддержать действующее правительство. Значительное количество людей, потеряв веру в оппозиционные силы, в особенности в КПРФ, предпочли не участвовать в голосовании. Результаты партии это подтверждают», — подчеркнул Мазур, сообщает «АиФ-Новосибирск».

Алексей Мазур также отметил отсутствие независимых кандидатов на выборах, поскольку основная часть депутатского корпуса представлена партиями, находящимися у власти.

