Трамп подал в суд на New York Times с требованием выплатить ему $15 млрд

Напомним, в июле Трамп подал иск о клевете против газеты The Wall Street Journal из-за статьи, в которой утверждалось, что он подписал письмо с рисунком обнажённой женщины, обнаруженном в альбоме к 50-летию финансиста Джеффри Эпштейна. Сам президент США заверил, что не был автором этого послания.