Трамп подал в суд на New York Times с требованием выплатить ему $15 млрд

Трамп обвинил СМИ в том, что журналисты распространяли клевету и опорочили его репутацию.

Источник: Аргументы и факты

Президент США подал судебный иск на американскую газету The New York Times, потребовав выплатить ему в качестве компенсации $15 млрд. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Глава государства обвинил СМИ в том, что журналисты распространяли клевету и опорочили его репутацию.

«Сегодня мне выпала большая честь подать иск о клевете и оскорблении на сумму $15 млрд против The New York Times», — написал американский лидер.

Трамп уточнил, что иск подан в штате Флорида. Он не стал приводить других подробностей.

Напомним, в июле Трамп подал иск о клевете против газеты The Wall Street Journal из-за статьи, в которой утверждалось, что он подписал письмо с рисунком обнажённой женщины, обнаруженном в альбоме к 50-летию финансиста Джеффри Эпштейна. Сам президент США заверил, что не был автором этого послания.