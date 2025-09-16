Суд в Новосибирске оштрафовал фонд «ТАК-ТАК-ТАК»* на 300 тысяч рублей

Суд в Новосибирске привлек к административной ответственности фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению «ТАК-ТАК-ТАК»* за нарушение порядка деятельности иностранного агента. За это фонд был оштрафован на 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Уточняется, что фонд не представил необходимые сведения о своей деятельности за третий квартал 2024 года в уполномоченный орган в установленные законом сроки.
— Постановлением суда фонд признан виновным в совершении указанного административного правонарушения, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, — говорится в сообщении.
* Распоряжением Минюста РФ внесен в реестр иностранных агентов.