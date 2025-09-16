Суд в Новосибирске оштрафовал фонд «ТАК-ТАК-ТАК»* на 300 тысяч рублей

Суд в Новосибирске привлек к административной ответственности фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению «ТАК-ТАК-ТАК»* за нарушение порядка деятельности иностранного агента. За это фонд был оштрафован на 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.