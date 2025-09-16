Ричмонд
Пекин намерен отстаивать интересы компаний с участием китайского капитала

В Мадриде 14−15 сентября прошли торговые переговоры КНР и США.

Источник: Аргументы и факты

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил на торговых переговорах с США в Мадриде, что Китай будет защищать законные права и интересы своих компаний за рубежом.

В переговорах принимали участие Хэ Лифэн от Китая, министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир от американской стороны.

Хэ Лифэн подчеркнул, что Китай будет твёрдо отстаивать свои национальные интересы и защищать права компаний с китайским капиталом за границей. Касательно вопроса TikTok, Китай будет принимать решения по экспорту технологий в соответствии с законодательством и нормативными актами, добавил он.

Ранее издание The Washington Post писало, что Китай побеждает США в торговой войне, которую развязал президент Трамп.