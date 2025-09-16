Пекин намерен отстаивать интересы компаний с участием китайского капитала

Хэ Лифэн подчеркнул, что Китай будет твёрдо отстаивать свои национальные интересы и защищать права компаний с китайским капиталом за границей. Касательно вопроса TikTok, Китай будет принимать решения по экспорту технологий в соответствии с законодательством и нормативными актами, добавил он.