Пекин намерен отстаивать интересы компаний с участием китайского капитала

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил на торговых переговорах с США в Мадриде, что Китай будет защищать законные права и интересы своих компаний за рубежом.
В переговорах принимали участие Хэ Лифэн от Китая, министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир от американской стороны.
Хэ Лифэн подчеркнул, что Китай будет твёрдо отстаивать свои национальные интересы и защищать права компаний с китайским капиталом за границей. Касательно вопроса TikTok, Китай будет принимать решения по экспорту технологий в соответствии с законодательством и нормативными актами, добавил он.
Ранее издание The Washington Post писало, что Китай побеждает США в торговой войне, которую развязал президент Трамп.