Российские военные приблизились к Степногорску в Запорожской области

По словам командира отдельного отряда спецназначения Викинга, бойцы ежедневно продвигаются вперед «метр за метром».

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие приблизились к поселку Степногорск в Запорожской области, сообщил РИА Новости командир отдельного отряда спецназначения с позывным Викинг.

«Бойцы из 247-го и 108-го десантно-штурмовых полков каждый день метр за метром выгрызают каждую пядь земли, продвигаясь вперед и вперед. Близки к Степногорску», — сказал собеседник информагентства.

ВСУ, по словам Викинга, всеми силами пытаются остановить российские подразделения и отправили на передовую два отряда Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, один из которых интернациональный.

Как сообщили в российских силовых структурах, находящиеся на запорожском направлении украинские военные примерно два раза в неделю просят у ВС РФ организацию коридора для сдачи в плен.