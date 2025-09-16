Российские военнослужащие приблизились к поселку Степногорск в Запорожской области, сообщил РИА Новости командир отдельного отряда спецназначения с позывным Викинг.
«Бойцы из 247-го и 108-го десантно-штурмовых полков каждый день метр за метром выгрызают каждую пядь земли, продвигаясь вперед и вперед. Близки к Степногорску», — сказал собеседник информагентства.
ВСУ, по словам Викинга, всеми силами пытаются остановить российские подразделения и отправили на передовую два отряда Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, один из которых интернациональный.
Как сообщили в российских силовых структурах, находящиеся на запорожском направлении украинские военные примерно два раза в неделю просят у ВС РФ организацию коридора для сдачи в плен.