Учения со стрельбами проведут в Новороссийске 16 сентября

В Новороссийске проведут учения со стрельбами 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.
Учения запланированы дважды. Тренировочные мероприятия проведут с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.
«Будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани», — сообщили в мэрии Новороссийска.
Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие.
Во время учений запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, которые не подлежат госрегистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде. Кроме того, запрещен любые виды подводных работ и водолазные спуски.