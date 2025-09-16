Ричмонд
Учения со стрельбами проведут в Новороссийске 16 сентября

Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами днем и вечером 16 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске проведут учения со стрельбами 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Учения запланированы дважды. Тренировочные мероприятия проведут с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

«Будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани», — сообщили в мэрии Новороссийска.

Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие.

Во время учений запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, которые не подлежат госрегистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде. Кроме того, запрещен любые виды подводных работ и водолазные спуски.

