Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осенний призыв в армию стартует через две недели в Волгоградской области

С 1 октября в нашей стране начнется осенняя призывная кампания 2025 года. Она продлится три месяца.

Начало призывной кампании объявит Президент России, подписав соответствующий Указ. После этого будут даны разъяснения генералами Министерства обороны.

В военкоматах Волгоградской области уже завершается подготовка к проведению призыва, сообщили в Военном комиссариате Волгоградской области. Жителям региона напомнили, что срок срочной военной службы не будет изменен.

Напомним, что призыву в армию подлежат граждане России в возрасте от 18 до 30 лет.

По прошлым призывам можно сказать, что солдаты срочной службы не будут направляться в зону проведения спецоперации.

Об особенностях проведения призывной кампании можно будет узнать по телефонам горячих линий, которые начнут работать в октябре.