Осенний призыв в армию стартует через две недели в Волгоградской области

Начало призывной кампании объявит Президент России, подписав соответствующий Указ. После этого будут даны разъяснения генералами Министерства обороны.
В военкоматах Волгоградской области уже завершается подготовка к проведению призыва, сообщили в Военном комиссариате Волгоградской области. Жителям региона напомнили, что срок срочной военной службы не будет изменен.
Напомним, что призыву в армию подлежат граждане России в возрасте от 18 до 30 лет.
По прошлым призывам можно сказать, что солдаты срочной службы не будут направляться в зону проведения спецоперации.
Об особенностях проведения призывной кампании можно будет узнать по телефонам горячих линий, которые начнут работать в октябре.