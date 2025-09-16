Глава МИД РУз на арабо-исламском саммите в Дохе зачитал обращение Шавката Мирзиёева

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 9 сентября, провела операцию «Огненная вершина» и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. РИА Новости со ссылкой на очевидцев сообщает о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице, но Катар опроверг эту информацию. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. МВД Катара сообщило о гибели одного и ранении нескольких сотрудников сил внутренней безопасности во время ударов.