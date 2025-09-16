Власть на местах: кто займет посты мэров городов и глав районов Татарстана

В Татарстане завершилась избирательная кампания. Самые масштабные выборы прошли на муниципальном уровне — депутатов выбрали в каждом городе и районе. «Татар-информ» изучил предварительные результаты и составил список потенциальных руководителей в крупных городах Татарстана — для того чтобы закрепить за собой статус глав, им предстоит еще избраться на муниципальных советах.
При этом за год, прошедший после выборов в сентябре 2024 года, произошел ряд ключевых кадровых изменений на местах. Несколько глав покинули свои посты по тем или иным причинам, им на смену пришли новые люди. В должности руководителей исполкомов они ждали выборов, чтобы сначала стать депутатами, а затем, в перспективе, получить статус главы. Рассказываем о том, кого избрали в крупных городах, а также в каких районах должны появиться новые главы.
Топ-10 городов Татарстана.
1. Казань.
В столице Татарстана должность мэра уже 20 лет — с 2005 года — занимает Ильсур Метшин. На выборы он пошел по партийному списку «Единой России» под номером 1. За партию проголосовали 69,9% избирателей, так что действующий глава гарантировал себе место в городской Думе.
В этом году, правда, избрание мэра проходит по новым правилам, установленным федеральным законом, — глав всех региональных столиц представляют руководители субъектов. То есть мэра Казани предложит Раис Татарстана. Но и здесь вряд ли ожидается интрига. Еще до выборов Совет муниципальных образований РТ и «Единая Россия» решили рекомендовать Раису кандидатуру Метшина.
«Только вместе мы построим красивую и процветающую Казань, обеспечим достойное будущее для всего Татарстана», — отмечал в день голосования Ильсур Метшин.
2. Набережные Челны.
В Набережных Челнах тоже без сюрпризов — «Единая Россия», список которой возглавил действующий мэр Наиль Магдеев, набрала 69,66% голосов жителей города. Магдеев занимает пост мэра с 2015 года.
В своем телеграм-канале он выразил «огромное человеческое спасибо» за большое доверие, которое оказали жители.
«Благодаря вашей поддержке мы вместе с вами будем активно развивать экономику нашего города, поддерживать средний и малый бизнес, масштабные инвестиционные проекты, социально-культурную сферу, строить дороги, школы, детские сады, объекты спорта и здравоохранения. Мы вместе с вами будем делать все, чтобы менять наш город, нашу многонациональную, многоконфессиональную и дружную Республику Татарстан в лучшую сторону», — написал мэр.
3. Нижнекамск.
В столице нефтехимии Татарстана, очевидно, будет новый глава — Радмир Беляев. Он перебрался в Нижнекамск в апреле этого года, оставив должность главы Менделеевского района и сменив Рамиля Муллина. С тех пор Беляев пребывал в статусе руководителя исполкома Нижнекамского района.
На выборах Беляев возглавил партсписок «Единой России», за который свои голоса отдали 69,46% избирателей. Чтобы стать главой, ему нужно еще заручиться поддержкой депутатов. Но неожиданностей не предвидится — Беляев прекрасно знаком Нижнекамску, ведь он уже работал в администрации с 2016 года по 2021-й и хорошо зарекомендовал себя, в частности, как инициатор проектов для малого и среднего бизнеса.
«Спасибо за вашу активную позицию и доверие! Теперь нас ждет большая работа. И я уверен, с таким единством мы сможем достичь новых высот и сделать наш город и район еще сильнее и лучше для жизни», — написал Беляев в телеграм-канале.
4. Альметьевск.
В Альметьевском районе также будет новый глава. Этот пост, как ожидается, займет руководитель исполкома Гюзель Хабутдинова. Ее предшественника — Тимура Нагуманова — в ноябре прошлого года перевели в Казань, он стал помощником Раиса РТ.
С 1992 года Хабутдинова занимала ответственные должности на предприятиях «Татнефти», а до назначения в исполком 7 лет руководила шинным подразделением компании в Нижнекамске.
На выборах 14 сентября Хабутдинова баллотировалась в депутаты горсовета по Чеховскому одномандатному округу № 6 и успешно их прошла. Окончательное решение о ее назначении на должность главы района будет принято на ближайшей сессии.
К слову, это будет вторая в истории Татарстана женщина — глава района. Первой была Татьяна Воропаева — она возглавляла Заинский район в 2008—2014 годах.
5. Зеленодольск.
Здесь, по всей видимости, остается прежний глава — Михаил Афанасьев.
На выборы его выдвинула «Единая Россия», он избирался в одномандатном округе (N14). Афанасьев заручился поддержкой 87,8% избирателей.
Михаил Афанасьев руководит Зеленодольским районом с 2020 года. На этом посту он сменил Александра Тыгина -нынешнего главного государственного жилищного инспектора республики.
До этого Афанасьев в течение 9 лет возглавлял Лаишевский район.
6. Бугульма.
В Бугульминском районе появится новый глава. Этой весной сюда направили на работу Дамира Фаттахова, ранее — замруководителя Росмолодежи и бывшего министра по делам молодежи РТ.
Он занял промежуточную должность руководителя исполкома. На выборы пошел по Оршанскому одномандатному избирательному округу № 16 и получил поддержку «почти как у Раиса» — 88,03% избирателей (за Минниханова проголосовали 88,09% избирателей).
Фаттахов с такой поддержкой вполне уверенно может претендовать на должность главы района.
«Спасибо всем жителям Бугульмы и Бугульминского района: за вашу активность, за гражданскую позицию, за поддержку, за единение! На всех участках в нашем районе была очень заметна высокая явка избирателей. И это лучший показатель того, что вместе мы настоящая команда», — прокомментировал Фаттахов в своем телеграм-канале.
7. Елабуга.
В Елабужском районе главой переизбирается Рустем Нуриев, который руководит им ровно пять лет, с 2020 года.
До назначения в Елабужском районе Татарстана Рустем Нуриев в 2010—2011 годах возглавлял исполком Ютазинского района, а с 2011 по 2019 год руководил этим муниципальным образованием.
«Нам нужна сильная развивающаяся республика», — прокомментировал Нуриев прошедшие 14 сентября выборы.
8. Лениногорск.
Лениногорский — еще один район, где будет новый глава. В сентябре прошлого года обязанности руководителя исполкома муниципалитета были возложены на Марата Гирфанова, ранее занимавшего должность заместителя главы Альметьевского района.
Это произошло после того, как Рягат Хусаинов, возглавлявший район на протяжении 15 лет, избрался депутатом Госсовета РТ.
Он одержал победу на выборах от партии «Единая Россия». Теперь Гирфанов может претендовать на пост главы района.
«Друзья, спасибо за вашу высокую активность», — обратился он к жителям.
9. Чистополь.
В Чистопольском районе перемен не ожидается. Ровно десять лет, с 2015 года, его возглавляет Дмитрий Иванов.
«Спасибо вам за активное участие и высокую явку на выборах. С уверенностью могу сказать, что будущее родного края в надежных руках!» — написал в своем телеграм-канале Иванов.
10. Заинск.
В Заинском районе должность главы, вероятно, останется за действующим руководителем — Разифом Каримовым. Он также возглавляет район с 2015 года.
В этой должности он сменил Татьяну Воропаеву, которая покинула свой пост из-за избрания в депутаты Госсовета РТ V созыва.
«Всем большое спасибо за вашу гражданскую позицию! Заинск еще раз доказал организованность, единство! Без бергә, мы вместе!» — написал глава муниципального образования в своем телеграм-канале.
Еще семь новых глав в районах.
Таким образом, в топ-10 крупнейших городов Татарстана новые главы ожидаются в 4 муниципалитетах. Однако есть еще 7 районов, где должны быть назначены новые главы.
В их числе Менделеевский район. На смену Беляеву заступил человек из той же команды — руководитель исполкома Роберт Искандаров. На выборах он набрал 87,45% голосов избирателей округа № 4.
В Тукаевском районе после отставки Фаила Камаева руководителем исполкома стал Камиль Назмиев. До назначения он руководил Прикамским территориальным управлением Минэкологии РТ. После избрания в местный совет у него также есть возможность претендовать на пост главы муниципалитета.
Новым главой Спасского района, как ожидается, станет Роман Исланов. До прихода в муниципалитет он занимал должность заместителя главы Елабужского района.
На выборы по Спасскому одномандатному округу № 5 он шел от регионального отделения партии «Единая Россия» и также набрал большинство голосов.
В Арском районе в апреле этого года руководителем исполкома стал Алмаз Хисамутдинов. До назначения на этот пост возглавлял Управление ветеринарии Республики Татарстан. Он выдвигался от регионального отделения партии «Единая Россия» и получил поддержку местных избирателей. После участия в муниципальных выборах возможно его утверждение в должности главы района.
В Аксубаевском районе в 2024 году руководителем исполкома стал уроженец Аксубаево Алмаз Мингулов. До возвращения в родной район он два года занимал должность проректора Казанского федерального университета. Он стал депутатом местного совета от партии «Единая Россия».
Рустем Хисамиев может стать новым главой Атнинского района после муниципальных выборов. Он избирался по одномандатному округу № 5 и в настоящее время занимает должность руководителя исполкома района. Хисамиев сменил Габдулахата Хакимова, который возглавлял район с момента его создания в 1990 году. В этом году Хакимову исполнилось 75 лет, и он ушел на заслуженный отдых.
Основной претендент на должность главы Новошешминского района — 36-летний руководитель исполкома Егор Тарнавский. Он прибыл в район после того, как с должности главы ушел Вячеслав Козлов, руководивший районом с 2010 года. До прихода в Новошешминский район Тарнавский занимал пост заместителя министра экологии и природных ресурсов Татарстана. В депутаты его выдвинула партия «Единая Россия».