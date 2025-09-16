Кадыров рассказал, как обхитрил СБУ и вернул похищенного в Чехии коня

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как обхитрил СБУ и вернул похищенного в Чехии жеребца Зазу, передает РИА Новости.
По его словам, с украинскими спецслужбами удалось быстро договориться, так как они «падкие на легкие деньги». «Мои ребята сказали как есть, что договариваются от моего имени. Пообещали наличными заплатить», — сказал Кадыров, отметив, что не знает, как спецслужбы Украины договорились с европейцами. «Возможно, они просто талантливые конокрады, но мы договорились с СБУшниками очень легко», — добавил глава Чечни.
В результате сотрудники СБУ быстро сделали свою работу. «Ну, а мы не заплатили им и забрали коня, который, кстати говоря, первый из моего окружения попал под западные санкции», — рассказал Кадыров.
По его словам, в Европе за Зазу плохо ухаживали, но сейчас он здоров, находится в очень хорошей форме и уже является производителем и отцом «потрясающих жеребцов». Кроме того, КСК «Ахмат» скупает его жеребцов со всего мира, которых европейцы успели произвести и продать, пока конь был у них.
Напомним, в 2014 году жеребец по кличке Зазу включили в перечень имущества Кадырова, замороженного в Чехии в рамках антироссийских санкций. В марте 2023 года Кадыров сообщил, что принадлежащий ему жеребец украден в Чехии. В мае 2023 года он рассказал, что выкупил коня при посредничестве СБУ за 18 тысяч долларов.
Позднее глава Чечни заявил, что не заплатил СБУ за возвращение своего коня Зазу.