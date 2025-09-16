Министр обороны Израиля заявил, что «Газа в огне»

Кац подчеркнул, что Израиль не отступит и не ослабит натиск до тех пор, пока его миссия не будет завершена.
В ночь на 16 сентября Израиль начал военную операцию с целью захвата города Газы. Axios писал, что израильская армия планирует оккупировать Газу и уничтожить палестинскую группировку ХАМАС.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон поддерживает усилия Израиля по борьбе с движением ХАМАС. В то же время чиновник воздержался от критики Израиля за ракетный удар по Катару. Он подчеркнул, что приоритет для Вашингтона — капитуляция и разоружение ХАМАС для прекращения войны в Газе.