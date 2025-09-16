Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о регулярных просьбах украинских военных организовать коридор для сдачи в плен

Украинские военные на Херсонском и Запорожском участках фронта регулярно обращаются к российской стороне с просьбой организовать безопасный коридор для сдачи в плен. Об этом заявили в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«В плен в основном сдаются простые вояки, с обычных бригад. Причём достаточно часто, примерно пару раз в неделю по несколько человек выходят по разным каналам с просьбой организовать коридор», — сообщили ТАСС в силовых структурах.

Однако реализовать этот шаг удаётся не всем: попытки покинуть позиции блокируются собственными беспилотниками ВСУ, которые атакуют солдат при попытке отхода.

Так, ранее камера сняла попытки российских десантников спасти ВСУшника, которого убивали свои. Разведывательный дрон Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск указывал ему дорогу к позициям военных РФ. В это время в небе появились украинские БПЛА и попытались ликвидировать украинца, сбрасывая на него снаряд за снарядом.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше