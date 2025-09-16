Путин сообщил о телефонном разговоре с главой Крыма Аксёновым

Президент России Владимир Путин сообщил о состоявшемся ранее телефонном разговоре с главой Крыма Сергеем Аксёновым. Лидер РФ, обращаясь к руководителю региона, отметил, что надеется на продвижение по обсуждавшемуся вопросу. В ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции Путин также предложил Аксёнову в случае необходимости связаться для дополнительных консультаций.