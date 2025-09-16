Трамп требует с New York Times $15 млрд за клевету

А в начале сентября власти Вашингтона обратились в суд с иском против администрации Трампа. Причиной стало решение о привлечении бойцов Национальной гвардии к выполнению правоохранительных функций в столице. По мнению представителей округа Колумбия, это действие является «военной оккупацией» и несёт в себе «опасность и вред» для населения, будучи при этом «ненужным и нежелательным».