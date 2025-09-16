МО РФ показало кадры поражения газораспределительной станции ВСУ под Сумами

Минобороны России обнародовало кадры с БПЛА, на которых запечатлено поражение беспилотниками украинской газораспределительной станции в Сумской области.
На видео, склеенном из записей с нескольких дронов, видны моменты перед их «приземлением» на территории станции: БПЛА приближаются к целям, а затем изображение пропадает и появляются помехи.
«Серией ударов боевыми расчетами FPV-дронов самолетного типа из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ “Рубикон” вблизи села Надъярное, несмотря на активное противодействие систем радиоэлектронной борьбы Украины, была поражена газораспределительная станция, обеспечивающая прием, слив и хранение газа в интересах ВСУ», — уточнили в министерстве.
Ранее Минобороны РФ представило кадры с ударом оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по площадке подготовки и запуска украинских беспилотников-камикадзе в ДНР.